Зеленського попросили більше не включати злочинців у списки на обмін

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Зеленського попросили більше не включати у списки на обмін полонених злочинців. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання gordonua.com.

Відповідне прохання озвучив колишній заручник бойовиків журналіст Станіслав Асєєв.

За словами Асєєва, Володимир Зеленський розповів йому, що люди, які впливають на процеси з боку Росії, не проти ще одного обміну утримуваними особами.

Журналіст під час зустрічі з президентом говорив з ним про моніторинг наступних списків на обмін утримуваними особами з ОРДЛО і попросив, щоб у нього не були включені злочинці.

"Коли бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій щодо цього обміну. Він сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Росії, власне, не проти, щоб ще один обмін пройшов. І ми говорили в тому числі про те, щоб я дивився ці списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці. Тому що це було і в попередньому обміні, коли був ще президентом Петро Порошенко, і в цьому обміні, коли Зеленський – президент. І це дуже прикро, тому що дійсно хороші люди, які дуже багато зробили для нашої країни, залишаються в підвалах. А деякі, власне, навіть воювали проти нашої країни – виходять по обміну. І ця ситуація вимагає також дуже якісного рішення найближчим часом", – сказав Асєєв.

Обмін утримуваними особами між Україною і бойовиками "ДНР" і "ЛНР" проходив 29 грудня 2019 року в Донецькій області. За даними СБУ, з непідконтрольних територій повернулися 76 українців, серед яких і Асєєв. Україна видала 124 людини.