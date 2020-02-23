Что будет с Украиной. Мнение одного журналиста

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Журналист Вячеслав Чечило поделился своими мыслями о будущем Украины и ее проблемах. Он вывел шесть из них, которые могут лишить государственности. Об этом публицист написал в блоге на Главреде.

1. Геополитическая – конфликт с РФ, а в перспективе и с западными соседями. Который является прямым следствием господствующей в стране идеологии и не решаем без отказа он нее.

2. Внутриполитическая – противоречия в обществе и региональные отличия, если и решаемые в рамках господствующей идеологии, то очень нескоро и очень тяжело.

3. Качества элит - Украиной снова управляют люди, котором она не нужна. Но это пол беды. Еще они жадные и тупые.

4. Демографическая – стремительное старение и сокращение населения, отъезд талантливой молодежи и людей среднего возраста рабочих профессий. "Страна пенсионеров и чиновников" - это реальность уже ближайших десятилетий.

5. Экономическая – весь комплекс кошмара. От "банановой" структуры экономики до невыносимого качества бизнес-среды.

6. Финансовая – по-хорошему госдолг уже нереально обслуживать. По сути, дефолт лишь маскируется построением долговой пирамиды и вливаниями денег МВФ в надежде на "чудо".

А есть еще и 7, 8, 9, 10…

Любая из этих проблем сама по себе, собственно, способна похоронить и экономические и политические перспективы государства. Не нужно быть математиком, чтобы понимать - шансы на то, что этого не произойдет, - минимальны.

Есть, конечно, и позитив. Решив одну проблему, мы сделаем шаг в сторону решения остальных.

Что же делать, чтобы мы "проскочили"? Вот четкий ответ на этот вопрос очень хотелось бы услышать от новой власти. Вместо переписки с пранкерами.