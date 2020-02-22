Зеленський призначив актора “Ліги сміху” головою РДА

- 22 лют. 2020
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Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Гуменюка – гумориста з команди “Вінницькі”, яка виступала в “Лізі сміху” – головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області.
Відповідний указ опублікований на офіційному сайті керівника держави від 20 лютого.
Василь Гуменюк народився 1989-05-18 року в смт. Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, Працює директором КЗ “Центр культури та дозвілля”, балотувався кандидатом-мажоритарником від партії “Слуга народу” на останніх парламентських виборах, проте так і не потрапив до парламенту.
За інформацією проекту “Посіпаки”, Гуменюк також балотувався в народні депутати ще у 2007-му році від виборчого блоку КУЧМА.
Василь Гуменюк найбільше запам’ятався виступом у номері “Очі дівочі”, в якому “Вінницькі” жартували на тему розмірів жіночих грудей.
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