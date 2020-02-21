Голова МОЗ в ізоляції: хто керуватиме українською медициною?

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Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька прийняла рішення приєднатися до евакуйованих з Уханя людей в обсервації. Разом з ними вона проведе в санаторїї Нових Санжарів наступні 14 днів. Про це NNS повідомляє з посиланням на пост міністерки у Фейсбуці, який вона опублікувала вчора, 20 лютого, ввечері.

Згідно інформації, отриманої NNS , Скалецька сподівається, що її присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни.

Чиновниця написала:

«Ми ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку.

Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх.

Сподіваюсь, що моя персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню. Це необхідно нам усім.

Також хочу принагідно подякувати тим, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашим медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

P.S. І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 років. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!».

У суспільстві по-різному відреагували на таке рішення чиновниці. І звісно, виникло логічне питання: «Хто буде керувати українською медициною, поки міністр в ізоляції?». Адже проблем, окрім загрози коронавіруса, у нас вистачає.

Відповідь на це питання сьогодні, 21 лютого, під час звіту перед парламентом надав прем’єр Олексій Гончарук.

Він зазначив, що в часи високих технологій не обов’язково бути присутнім на робочому місці, щоб виконувати свої обов’язки. Можна працювати дистанційно. До того ж, за словами Гончарука, у Скалецької є гарні заступники і помічники, тож галузь у надійних руках.