У Богдана больше, чем у Зеленского: обнародовали интересные данные

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Президент Украины Владимир Зеленский получил за январь зарплату меньшую, чем зарплата бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, которая составила за этот же месяц 33 435 гривен.

Об этом NNS стало известно из данных обнародованных Государственным управлением делами в ответе на запрос журналистов 24 канала.

В частности, зарплата Зеленского в первый месяц 2020 года составила 28 тысяч гривен. После уплаты налогов глава государства получил на руки 22 540 гривен. При этом, что при начислении зарплаты Зеленскому не начисляют никакие надбавки или премии.

Отметим, что зарплата бывшего председателя Офиса президента Андрея Богдана за январь была несколько выше, чем у Зеленского. Он заработал 33 435 гривен, но из этой суммы уплатил 6520 гривен налога. Поэтому реально Богдан получил 26 915 гривен.