На Банкову підтягнули автозаки

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На Банковій, де сьогодні, 19 лютого, проходять акції протесту, з’явилися автозаки. Про це NNS повідомляє з посиланням на одного з учасників мітингів Василя Савчура, який розмістив відповідний пост у Фейсбуці.

"На Банковій припарковані лімузини: класу Lux", - написав Савчур, додавши світлину з місця подій.

На фото, оприлюдненому Савчуром, можна побачити 4 вантажівки для перевезення людей.

«На #Банковій припарковані лімузини: класу #Lux))))

Який дебілізм...

Хіба нас українців: зможе зупинити якийсь Автозак" чи галімі мосора? Очевидно що: ні!

Ці автозаки: можуть красиво горіти....

Більше з них толку мало....

На простий люд автозаки? Щось я не бачу такі автозаки біля помешкання Портнова.

6 років: по майдану», - написав Василь Савчур.

Нагадаємо, на Банковій 19 лютого за будівлею Офісу президента зібралися підприємці, які виступають проти зміни законодавства щодо ФОП

В руках у учасників мітингу плакати з написами #SaveФОП, "Не ФОПів души, а з митницею виріши", "Ми хочемо працювати в Україні", тощо.

Перед мітингувальниками виступили активісти, народні депутати.

"Ми за збереження і розвиток спрощеної системи оподаткування, за скасування норм законів 128, 129 (фіскалізація ФОП, "кешбек"). Ми проти свавілля контролюючих органів, ми проти знищення мікробізнесу корупцією та корупціонерами. Ми за лібералізацію, обіцяну Володимиром Зеленським на президентських і парламентських виборах, ми за скасування фіскалізації всіх мікропідприємців, ми за можливості кожного українця легко і просто почати і вести власну справу, ми за різноманітність робочих місць, за конкуренцію, яка зменшує ціни і знищує монополії. Ми проти диктатури влади, олігархату і транснаціональних компаній. Ми вимагаємо скасування фіскалізації для мікропідприємництва! Ми вимагаємо мораторій на перевірки, податкову реформу і ухвалення законопроєктів 2644, 2645!" - заявили організатори акції.