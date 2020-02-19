«Слуга народу» відмовився вшанувати загиблих на Майдані (відео)

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У Верховній Раді України під час вшанування пам'яті загиблих на Майдані в 2014 році народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився приєднатися до хвилини мовчання.

Відео на Facebook виклав журналіст Андрій Дзиндзя.

"Максим Бужанський відмовився вшановувати память хвилиною мовчання загиблих на майдані...",

- лаконічно написав він.

Нагадаємо, що Бужанський часто дозволяє різкі вислови в бік опонентів, часто вони мають відверто хамський характер. Наприклад , він назвав журналістку «НВ» Ольгу Духніч «тупою вівцею».