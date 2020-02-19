Арестович: "Зеленский больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки"

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Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович подверг президента Владимира Зеленского и его команду резкой критике после попытки российских военных прорвать фронт под Золотым, где ранее состоялось разведение вооружений, об этом NNS узнал из поста Арестовича в Фейсбук.

Алексей Арестович подверг президента Владимира Зеленского и его команду резкой критике и заявил, что сегодняшние события под Золотым являются первым жестким уроком на фронте для Зеленского.

Арестович раскритиковал неадекватную и запоздалую реакцию команды президента, которая долгое время после появления информации о штурме на нее никак не реагировала. Аналогично Зеленский действовал в ситуации с катастрофой "Боинга" в Иране.

"Торможение означает, что строго осмысленной стратегии и должной организации команды у них не существует: в критические моменты слишком много времени уходит на совещание и занятие политической позиции. Подобного не может быть, если план строго продуман, носитель/автор стратегии вследствие ее всестороннего осмысления и подготовки способен занять позицию практически мгновенно", - заявляет эксперт.

При этом, по мнению Арестовича, для стратегии Зеленского, направленной на примирение, события под Золотым - катастрофа. Более того, для Украины и Зеленского есть еще одна катастрофа.

"Вторая катастрофа заключается в том, он не поверит в первую. Скорее всего, в результате оценки зеленых (что бы они не заявили публично) негласно обвинены будут наши военные, которые "...спровоцировали партнеров по переговорам". Для переоценки стратегии при том бардаке в команде, которую выстроил Зеленский, и при полном аутизме его картины мира, понадобится еще два-три подобных случая.

К трезвым голосам в Украине, способным обеспечить надлежащую оценку обстановки, Зеленский не прислушивается: мы имеем президента, который публично заявляет о том, что он больше верит глазам Путина, нежели данным своей разведки. Счет на обучение Зеленского только начал оплачиваться.