Андрій Богдан: «Денег нет, но вы держитесь»

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Нещодавно звільнений з поста голови Офісу президента України Андрій Богдан сьогодні, 17 лютого, оприлюднив цікавий пост-послання своїм друзям. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Богдана у Фейсбуці.

На фото екс-голова Офісу президента знаходиться на фоні розкішного пляжу, а в руках тримає табличку: «Сейшели».

Фото Богдан підписав так:

«Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм ))))

Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається.

Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!».

На що саме натякав Андрій Богдан в цьому посланні, можна тільки здогадуватись.