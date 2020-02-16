Мільйони готівкою при доходах 20 тисяч на місяць: Єрмак оприлюднив декларацію

16 лют. 2020
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Мільйони гривень готівкою, велику квартиру та машину задекларував новий керівник Офісу президент України Андрій Єрмак. При цьому його офіційні доходи не набагато вищі ніж у середньостатистичного українця. Про це NNS повідомляє з посиланням на декларацію Єрмака.

Згідно інформації, отриманої NNS , новий керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подав декларацію про майновий стан та доходи за 2019 рік, в якій задекларував квартиру в Києві площею більше 100 квадратних метрів і вартістю 3,5 млн гривень, автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску, а також 9 млн 722 тис 290 грн грошових активів. Так, він позичив 1 380 660 грн третім особам. Крім того, в декларацію внесено дві великі заборгованості перед декларантом за договорами на загальну суму в понад 8 млн гривень. Єрмак також тримає готівкою 347 тисяч доларів та 50 тисяч євро.  В декларації зазначені, крім іншого, 1 262 500 грн фінансових забов’язань Єрмака перед "Альфа-Банком". 

При цьому задекларований дохід Андрія Єрмака за 2019 рік склав всього близько 256 гривень. Це трохи більше, ніж 21 тисяча гривень на місяць. Основні джерела доходу - заробітна плата та дохід від підприємницької діяльності. 

Автор: Администратор

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