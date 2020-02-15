«Ви – ніхто»: Скрипін звернувся до Єрмака

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На думку журналіста Романа Скрипіна, керівник Офісу президента перебирає на себе не властиві йому функції. Про це NNS повідомляє з посиланням на gazeta.ua.

“Поміняли шило на мило – Богдана на Єрмака. Єрмак і так був у команді Зеленського. У нього були певні повноваження, які йому усно надав президент. Бо Єрмак не є міністром, як і Богдан. Очільник Офісу це взагалі має бути суто канцелярська робота. А у нас чомусь зразу у цієї людини починає гепополітика в голові крутитися. Чуємо від Єрмака: “А що буде”, “Що ми хочемо зробити з Донбасом”, “А вибори ми там проведемо”. Єрмак, ви не маєте ніяких повноважень. Ми вас не обирали. Ви не міністр, який призначений Верховою Радою. З точки зору права, ви – ніхто. Так само як і Богдан. Оці ось розмірковування, озвучення якихось перспектив, дивно виглядають”, – сказав журналіст.

“Вибори на Донбасі, які хочуть похапцем влаштувати – це так не працює. Якщо ви, Єрмак і компанія, хочете провести там вибори без дотримання українського законодавства, то це фейк, фальшування. Ви будете нічим не відрізнятися від тих, хто проводив так звані “референдуми” у Криму”, – сказав Скрипін на каналі Skrypin.ua