Богдану запретили входить в известную кондитерскую в Киеве (фотофакт)

Завантажте мобільний додаток сайту

О том что экс-глава офиса президента Богдан остался без пирожных Бродского, NNS узнал из сообщения журналистов «Страна». Фото с соответствующим объявлением разместили сотрудники кондитерки.

13 февраля, в известном киевском кафе-кондитерской "Калина", которое принадлежит бизнесмену Михаилу Бродскому, на входе повесили объявление: "Андрею Богдану вход воспрещен".

По словам персонала, объявление на двери появилось по указанию собственника заведения Михаила Бродского. Он объяснил свое решение тем, что данный человек (экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, которого Зеленский уволил как раз на днях - Ред.) является нежелательным гостем в их заведении.

Отметим, что кафе "Калина" расположено по адресу улица, Московская 29а, неподалёку от кинотеатра Зоряный.