Министр Дубилет предложил посчитать население при помощи спутника

- 14 лют. 2020
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Использовать проект спутниковой съемки для подсчета численности населения предлагает Министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Соответствующее заявление от сделал в эфире "Украинского радио". Данную идею министр уже обсудил с представителями ООН.
NNS узнал, что в частности, речь идет о населении на временно неподконтрольной территории Украины - территории Донбасса и аннексированном Крыме.
Соответствующее заявление от сделал в эфире "Украинского радио". Данную идею министр уже обсудил с представителями ООН.
Министр добавил, что пока сложно сказать, насколько точным окажется такой метод подсчета населения. По него словам, данный способ уже использовался в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властью.
Пир этом министр отметил, что сейчас нет единого решения о том, как будет происходить перепись. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев завершится исследование, тогда можно будет провести подсчет населения по отдельным населенным пунктам.
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