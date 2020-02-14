Министр Дубилет предложил посчитать население при помощи спутника

14 лют. 2020
200

Завантажте мобільний додаток сайту

Использовать проект спутниковой съемки для подсчета численности населения предлагает Министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Соответствующее заявление от сделал в эфире "Украинского радио". Данную идею министр уже обсудил с представителями ООН.

NNS узнал, что в частности, речь идет о населении на временно неподконтрольной территории Украины - территории Донбасса и аннексированном Крыме.

Соответствующее заявление от сделал в эфире "Украинского радио". Данную идею министр уже обсудил с представителями ООН.

Министр добавил, что пока сложно сказать, насколько точным окажется такой метод подсчета населения. По него словам, данный способ уже использовался в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властью.

Пир этом министр отметил, что сейчас нет единого решения о том, как будет происходить перепись. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев завершится исследование, тогда можно будет провести подсчет населения по отдельным населенным пунктам.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!