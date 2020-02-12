Поліція оприлюднила нові докази по справі Шеремета (відео)

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Поліція отримала нові докази у справі Шеремета стосовно Яни Дугарь. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Національної поліції України.

Згідно отримано NNS інформації, правоохоронці заявляють, що сторона захисту підозрюваних маніпулює даними слідства.

Національна поліція України оприлюднила результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, проведеної над зйомками з камер спостереження. Результати експертизи показують, що на відео дійсно зображена Яна Дугарь, йдеться на сайті Нацполіції.

"Під час проведення експертизи використовувався, зокрема, метод візуального зіставлення ознак зовнішності, в ході якого встановлено збіг наступних загальних та окремих ознак: форма та ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губ, форма підборіддя, довжина носа", - пояснюється на сайті. Зазначено, що висновки експертизи від 21 листопада 2019 року.

Таким чином поліція заперечує заяви захисників підозрюваних, що начебто на відео зовсім інша жінка. Крім того правоохоронці звинуватили захисників і саму Дугарь у неправдивих свідченнях і маніпуляціях. Зокрема зазначається, що сторона підозрюваної викривила інформацію про дати знімання відео, про те, що нібито Яна не могла у зазначені дати перебувати у Києві, оскільки не мала відпустки. А крім того виявили у Дугарь в соцмережі фото, зроблену у Києві у 2012 році, хоча сама вона заявляла, що до 2017 року у столиці не бувала.

"Сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей", - йдеться у заяві правоохоронців.