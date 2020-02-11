Зеленский пожаловался на постоянные конфликты в своей команде

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В команде Офиса Президента существуют внутренние конфликты. Об этом NNS узнал из эксклюзивного интервью президента Зеленского журналистам ИНТЕРФАКС. Президент также отметил, что эти конфликты мешают нормальной работе.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все",

- сказал он в интервью.

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента",

- пояснил он.

Глава государства привел пример, что в нынешнем Кабинете министров был единственный министр, которую он знал с университетских времен – экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя был назвать "его человеком".

"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга",

- добавил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".