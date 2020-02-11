Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу ОП

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Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт президента, где опубликован соответствующий указ.

Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.

Уже известно, кто заменит Богдана на его должности. Возглавит Офис президента Андрей Ермак.

Соответствующий указ уже тоже размещен на официальном сайте президента.

Андрей Ермак, до смены власти в Украине занимался защитой авторского права и интеллектуальной собственности. Когда Зеленский стал президентом, Ермак стал его советником. Его называют близким другом Владимира Зеленского и высококлассным специалистом в различных областях права.

Андрей Ермак занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавляет общественную организацию «Ассоциация предпринимателей города Киева».

С 5 по 7 созывы Верховной Рады трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от фракции Партия регионов на общественных началах.

В последнее время в СМИ распространяли информацию о конфликтах между Богданом и Ермаком.