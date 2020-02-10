Министр выступил за легализация проституции в Украине

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По мнению министра развития экономики, в украинском обществе явление проституции вообще не хотят замечать. Из интервью изданию Слово и Дело, NNS узнал, что министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Тимофей Милованов выступает за легализацию проституции в Украине.

По его словам, в нашей стране вообще не хотят замечать такое явление, как проституция, а это – нелегальный сектор экономики.

"У нас много людей в тени работают. У нас есть целые профессии, которые работают в тени… Но у нас есть и такие секторы, в отношении которых мы делаем вид, что их вовсе нет. Проституция – это один из них… Это полностью нелегальный сектор. Но он есть и всегда был",

– отметил Милованов.

"Там люди реально не защищены. Конечно, возможно, многие считают, что это этически неприемлемо, но от этого явление не исчезает – оно только усугубляется. Даже торговля людьми, даже рабство есть. И с этим нужно что-то делать",

– сказал Милованов.

По его мнению, существует два варианта решения этой проблемы.

"Один путь – это лучший мониторинг, борьба. Второй путь – это легализация. Общество должно решить, какой путь лучший. Но, по моему мнению, было бы более эффективно легализовать, формализовать и дальше регулировать. То есть, разрешить, но разрешить в отдельных местах; не позволять издевательства над людьми. С другой стороны, если мы хотим с этим бороться, можно говорить о криминализации клиента. В скандинавских странах, говорят, что это работает лучше, чем легализация",

– сказал Милованов.