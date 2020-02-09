Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк

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Командный состав Вооруженных сил Украины должен владеть английским языком. Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.

"Сотни военнослужащих проходят сейчас курсы английского языка за деньги Минобороны. Также у нас есть программа с НАТО. Да, каждый офицер должен знать английский язык. И много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык", – сказал он.

"Нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих, они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят некоторый период обучения, они становятся суперклассным на мировом уровне специалистом. Они должны получить образование, они должны получить техническую подготовку. Если они знают английский язык, даже если они увольняются из Вооруженных сил, но зная, что они получают такой уровень подготовки, мы будем получать лучшие кадры", – объяснил Загороднюк.

По его словам, украинская армия уже сейчас вынуждена "серьезно конкурировать за кадры с частным сектором".