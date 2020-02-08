Як виглядає перший український військовий квадрокоптер для розвідки (ВІДЕО)

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Перший український розвідувальний коптер створив 23-річний Максим Шеремет, аспірант спеціальності “авіоніка” КПІ ім. Сікорського. Безпілотник непомітний для спецобладнання та надлегкий.

Висоту 100 м коптер набирає за 3 секунди. Та керується без обмежень навіть при легкому штормі.

Коптер для української розвідки створив 23-річний Максим Шеремет. Хлопець очолив розробку проєкту на заводі “Меридіан”. Рама надрукована на 3D-принтері з карбону.

“Це робить його надлегким та маневреним”, – каже Максим Шеремет, керівник проєкту.

Дві камери надсилають сигнал і оператору, і до наземної станції.

“Сподіваюсь, що через кілька місяців, ці коптери будуть на озброєнні ЗСУ”, – говорить Ігор Фоменко, представник Укроборонпрому.

“Меридіан” отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проекту тактико-технічних вимог і завод “Меридіан” розпочав виробництво. А в жовтні відбулися перші випробовування квадрокоптера “Берегиня”. Таким чином, від розробки до демонстраційного польоту минуло трохи менше ніж півроку.

Джерело: ШОТОАМ