«Слуги народу» збираються заборонити анонімні TELEGRAM-канали

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"Слуга народу" готує закон "Про медіа", який буде регулювати діяльність онлайн-ЗМІ й Telegram-каналів. Про це в інтерв'ю виданню liga.net заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ткаченко розповів, що в новому законі спробують визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів.

"Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так от, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні", - зазначив Ткаченко.

Він також додав, що якщо такий Telegram-канал не розкриє бенефіціара, то Нацрада буде вправі звернутися до адміністрації Telegram з вимогою привести його у відповідність з чинним законом.

Один з комментарів у фейсбуці:

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