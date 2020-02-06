Зеленський був на допиті Звіробій. Сказав, що злякався

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Президент України Володимир Зеленський був присутній на допиті Марусі Звіробій (Олени Біленької). Про це NNS дізналася з повідомлення на сайті УНН, який посилається на саму Марусю.

Згідно інформації, отриманої NNS , про це Звіробій заявила під час спілкування з журналістами після візиту до ДБР, передає кореспондент УНН.

"У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози", - зазначила вона.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої нібито висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Як раніше повідомлялося, 26 листопада ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру нардепу Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Проте, Генпрокуратура повернула без погодження проекти підозр Марусі Звіробій та Федині.

28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.