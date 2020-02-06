В Киеве начались массовые акции протеста под Радой

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В Киеве в четверг, 6 февраля, начали собираться активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине.

Об этом сообщили журналисты OBOZREVATEL. Сначала люди пришли под ОПУ.

Там они призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнениям. Потом колонна с плакатами отправилась к помещению Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Так, на плакатах активистов написаны лозунги: "Услышьте аграриев!", "Нет!!! Продажи земли", "Требуем встречи с президентом!", "Проданная земля – потеряна территория", "Не позволим продавать Украину".

Также пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook отметила, что правоохранители усилили меры безопасности в центре города.

"Сегодня (6 февраля. – Ред.) в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.