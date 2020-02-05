«Слуга народа» пожаловался на высокие цены в столовой Верховной Рады (видео)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк пожаловался на то, что в парламентской столовой больше нельзя дешево поесть. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Фраза, который ссылается на Ютуб-канал Беленюка и его страницу в Фейсбуке.

Согласно информации, полученной NNS , народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк показал, чем народные избранники кормятся в парламентской столовой, а также сколько это все стоит.

«Времена, когда можно было дёшево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению», — говорится в подписи к видео, которое депутат разместил в Ютубе.

Также соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook, но позже его, похоже, удалил.

«Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами», — написал, в частности, народный избранник.