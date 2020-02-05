У Зеленского проверили пенсионерку, которую обидел Брагар: Потребляет много газа

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Правительство разобралось с платежками Любови Павловны Колючей, которой депутат от "Слуги народа" предложил продать собаку. Об этом в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, пишет КП в Украине.

«Я бы хотела начать с ситуации, которая произошла с одним из депутатов "Слуги народа". В первую очередь хочу извиниться за такие опрометчивые слова и собственно еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с этим конкретным вопросом. Сегодня мы получили информацию о платежках этого конкретного домохозяйства.

По информации, которую предоставили, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере немногим больше, чем 3500 тысячи гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, что включают и газ, и электричество», - заявила Ковалив.

По ее словам, на данном примере "хорошо видно, как субсидии позволяют украинцам экономить деньги и тратить на коммунальные услуги только 300-350 грн. в месяц". Ковалив подчеркнула, что хозяйство Любови Колючей потребляет очень много природного газа. И что задание правительства – "уменьшение того объема газа и тепла, потребляемые такими хозяйствами".