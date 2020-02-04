Большое обновления правительства может произойти уже на днях

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У Зеленского проводят отбор новых кандидатов на должности министров и вице-премьеров. Соответствующие собеседования стартовали в Офисе президента.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Украинская правда со ссылкой на несколько источников в Кабмине.

Отмечается, что первая большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.

С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

Как отмечают источники издания, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

Также издание отмечает, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.

Вопрос обновления правительства, по информации УП, будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка - будут назначать новых заместителей и советников.