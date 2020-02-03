США готові ввести війська на Донбас

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В США готові ввести миротворців на український Донбас. Про це NNS стало відомо з інтерв’ю тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора «Дзеркалу тижня».

Згідно інформації, отриманої NNS , у США вважають запровадження військової миротворчої місії невід’ємним інструментом деескалації і ліквідації «гарячої точки»на Сході України. Для цього має бути посилено тиск на Росію в міжнародних організаціях з безпеки, зокрема ООН

В Америці бачать сенс в тому, щоб ввести на окуповані українські території міжнародну миротворчу місію.

Тейлор упевнений: заради припинення конфлікту в Донецькій і Луганській областях в першу чергу мають піти російські військові, щоб українська влада змогла відновити на окупованих територіях свій контроль. «Врегулювання на Донбасі в будь-якому випадку повинно ґрунтуватися на тому, що російські сили підуть, а Україна, в кінцевому підсумку, відновить свій контроль», – заявив дипломат.

Як повідомляє Тейлор, одним з елементів цього процесу могло б бути запровадження на окремі території Донецької та Луганської областей міжнародних сил. «Певний шанс і сенс в цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян із Донбасу і відновленням повного контролю України над ним».

Керівник дипмісії впевнений, що перш за все рішення про скерування місії повинна затвердити Рада Безпеки ООН. Тейлор резюмував: «Всередині Європи триває збройний конфлікт і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити». Тейлор упевнений, що зараз український уряд рухається в правильному напрямку, причому семимильними кроками.

У свою чергу екс-президент Порошенко заявив в інтерв’ю: “Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію”, – зазначив Порошенко.

«Це потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмаєра. Це було за мого президентства у 2015-2016 роках – дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмаєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штейнмаєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі», – наголосив Петро Порошенко.