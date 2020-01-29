«Просто припинити стріляти» не працює: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранені

- 29 січ. 2020
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28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
- поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.
Вчора, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення.
З початком цієї доби, 29 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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