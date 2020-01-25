Зеленський розповів, чи піде на другий термін

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Президент України Зеленський розповів, чи планує він балотуватися на наступний термін після завершення своєї каденції. Про це NNS стало відомо з інтерв’ю політика ізраїльському 9-му каналу.

Згідно отриманої NNS інформації, Зеленський заявив, що не має наміру балотуватися на другий термін після завершення своєї каденції на посту Глави держави.

Президент зазначив, що після завершення першого терміну, він хоче «передати країну іншій людині».

Таку відповідь Зеленський дав на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг Василь Голобородько – головний герой серіалу «Слуга народу».

- Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція, - заявив президент.

Також Зеленський відповів на питання, навіщо йому особисті зустрічі з Путіним. Він пояснив, що основна мета такого діалогу – повернення українських полонених та завершення війни.

- Є такі речі, які не входять до формату Мінських домовленостей, їх слід обговорювати один на один. А з ким ви хочете, щоб я їх обговорював? Мені потрібно це вирішувати з тим, хто все вирішує там, - зазначив президент України.

Прокоментував він і своє довге мовчання з приводу того, що український літак збили.

- Я знав вже на другий день, що його було збито. Але я не міг про це заявляти публічно, не маючи доказів. Але я поїхав до родин українського екіпажу і сказав їм. Що ваші рідні не винні, це не помилка – літак збили, - розповів Зеленський.