Зеленський сьогодні виступить в Давосі: буде пряма трансляція

22 січ. 2020
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Сьогодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Про це NNS стало відомо з повідомлення Української правди.

Згідно інформації, отриманої NNS, виступ Зеленського розпочнеться о 16:15 за швейцарським часом (або о 17:15 за Києвом) і продовжиться 30 хвилин.

Сесію, на якій виступатиме президент України, транслюватимуть онлайн з перекладом.

Також нам стало відомо, що Володимир Зеленський разом із очільницею Міністерства фінансів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрінуться директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

"Оксана Маркарова братиме участь у зустрічах президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, з очільниками компаній SOCAR і Cargill, а також у засіданні Національної інвестиційної ради", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час Форуму традиційно працює майданчик "Український дім", тема дискусій в якому – "Україна: креативність, інновації, можливості".

Після Давосу Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль, де візьме участь у пам’ятних заходах в рамках Всесвітнього форуму Голокоста, присвяченому 75-й річниці визволенню концтабору Аушвіц.

Візит триватиме 23 і 24 січня. Його програмою також передбачені перемовини президента України з керівництвом держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кругів.

Автор: Екатерина Андрус

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