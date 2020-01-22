Міністр освіти Новосад заблокувала підвищення зарплат вчителям (відео)

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Про NNS дізнався із інтерв'ю у ефірі "Прямого" міністра соціальної політики у 2016-2019 роках Андрія Реви.

"Ми, коли були при владі підвищили заробітну плату працівникам освіти у 2017 році на 50%, і у 2018 році ще на 25%. Освіта була пріоритетом діяльності попередньої влади. І вже завершуючи свою каденцію, ми спільно з міністерством соціальної політики, спільно з міністерством освіти й науки, фактично, реформували сітку, таким чином, щоб з 1 січня 2020 року підвищити заробітну плату освітянам ще на 25% і накреслити, як ми протягом трьох років вийдемо на заробітну плату, яка б дорівнювала 4 прожитковим мінімумам, як це передбачено законом про освіту", - заявив Рева.

Він повідомив, що це була 822 постанова уряду Гройсмана, за яку проголосував весь уряд, включаючи нинішнього міністра фінансів Оксану Маркарову.

"Для її реалізації потрібно було 15 мільярдів гривень, державних, і 5 мільярдів гривень з місцевого бюджету. Ми прописали, як ці кошти можна знайти. Так от саме міністр Новосад публічно, під час обговорення бюджету в другому читанні, заявила, що ця постанова не реальна і її потрібно призупинити, тому що, як вона сказала, грошей немає", - додав Рева.

Рева нагадав, що в грудні місяці Новосад виписала собі премію в декілька сотень тисяч гривень.

"В грудні місяці ця міністр виписує собі премію в декілька сотень тисяч гривень і потім починає розповідати про те, як важко жити на 36 тисяч гривень, будучи політичною фігурою. Я думаю, що те, що вона наговорила, зайвий раз свідчить про те, що весь цей уряд самокатів треба гнати за неадекватність і профнепридатність", - заявив він.

Також, міністр освіти і науки Ганна Новосад пояснила, що їй недостатньо зарплати, яку вона отримує, для того щоб думати про майбутнє, про якісь заощадження і пенсії.