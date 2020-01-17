Міністр юстиції заліз під стіл, підтримуючи Гончарука (фото)

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Що б там не казали, а одне ясно: жити в Україні стало весело. Міністр юстиції Денис Малюська заліз під стіл, підтримуючи Гончарука. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку топ-чиновника у Фейсбуці.

Міністр юстиції України Денис Малюська підтримав очільника уряду Олексія Гончарука на власній сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію, на якій він сидить під столом.

«Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о ), все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва)», — вказано у повідомленні міністра.

Він також додав, що: «І так, підтримую Олексія Гончарука, він — найкращий прем’єр у історії України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олексій Гончарук сьогодні, 17 січня, написав заяву про відставку і передав її чомусь президенту, а не на розгляд Верховної Ради, як того вимагає Конституція.

Також Гончарук зазначив, що уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент Володимир Зеленський не ухвалить рішення про те, хто має залишитись в команді.