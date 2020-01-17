У Мінську домовилися про нову ділянку розведення сил на Донбасі

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На переговорах у Мінську представники України та Росії обговорювали 9 можливих ділянок для розведення військ на Донбасі, але погодитли лише одну. Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерела у Тристоронній контактній групі.

З української сторони пропонувалося розвести сили в районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску «Гнутове».

Росія, в свою чергу, наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ «Гнутове».

У підсумку сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску «Гнутове», сказало hromadske друге джерело у ТКГ.

Сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020 року.

Раніше стало відомо, що українська сторона визначилася з трьома ділянками розведення сил на Донбасі. Озвучити їх мали після узгодження з представниками Тристоронньої контактної групи у Мінську.