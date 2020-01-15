Після скандалу в уряді обіцяють звітувати про ефективність роботи і зарплату топ-чиновників

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Доходи міністрів і їх заступників будуть щомісяця публікувати на урядовому порталі. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми будемо офіційно публікувати щомісяця всі доходи, які отримують топ-чиновники в Україні. Це не є секретною інформацією. Ми вважаємо, що це буде ще один крок, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством", – сказав він.

Згідно інформації, отриманої NNS , за словами Дубілета, уряд повністю відкритий у своїй діяльності і працює над тим, щоб підвищити ефективність діяльності. У зв'язку з цим незабаром на сайті Кабміну з'явиться новий розділ, що містить інформацію про KPI (ключові показники ефективності) всіх топ-чиновників.

В минулому році деякі з членів Кабміну скаржилися на маленькі зарплати. Зокрема, міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що його заробітної плати вистачає лише на поїздки в таксі.

А міністр юстиції Денис Малюська в грудні заявив, що йому не вистачає грошей, які він заробляє на цьому посту, і розмістив у соцмережі фото своїх черевиків на столі. Знімок з'явився на тлі чуток про його відставку.

Пізніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали сотні тисяч гривень зарплати. Інформація викликала безліч гнівних коментарів в соціальних мережах.