У Києві проходять земельні протести: перекривають дороги

- 14 січ. 2020
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У Києві сьогодні, 14 січня, відбуваються протестні акції. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті «Фокус». Учасники акції перекрили вулиці Інститутську, Шевковичну і Лютеранську.
Люди ходять по «зебрам» і блокують рух транспорту. Також мітингуючі є перед Верховною радою. Вони виступають проти аграрної реформи і відкриття ринку землі. Серед учасників акції представники фермерів, ВО «Свобода» та Нацкорпусу.
Протести почались зранку 14 січня – у день початку пленарних засідань ВР у новому році. При цьому сьогодні депутати розглядати земельні питання не будуть.
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