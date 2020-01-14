У Києві проходять земельні протести: перекривають дороги

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У Києві сьогодні, 14 січня, відбуваються протестні акції. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті «Фокус». Учасники акції перекрили вулиці Інститутську, Шевковичну і Лютеранську.

Люди ходять по «зебрам» і блокують рух транспорту. Також мітингуючі є перед Верховною радою. Вони виступають проти аграрної реформи і відкриття ринку землі. Серед учасників акції представники фермерів, ВО «Свобода» та Нацкорпусу.

Протести почались зранку 14 січня – у день початку пленарних засідань ВР у новому році. При цьому сьогодні депутати розглядати земельні питання не будуть.