Макрон погодився приїхати в Україну – офіс президента Зеленського

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В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон погодився прибути з візитом в Україну.

Це стало відомо з телефонної розмови, яка відбулася 11 січня між президентами, повідомляє прес-служба Офісу.

«Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінку у форматі Україна-Франція-Німеччина найближчим часом», – зазначили у Зеленського.

Коли саме відбудеться візит французького лідера в Україну, не повідомляється. Як наголошується, в бесіді Зеленський і Макрон обговорили співпрацю по розслідуванню збитого літака МАУ в Ірані, домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки «чорних скриньок» літака, а також подальші кроки щодо виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі в «нормандському форматі».

Останній раз Зеленський і Макрон бачилися 9 грудня 2019 в Парижі, де відбувся саміт «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії.