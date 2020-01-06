5 січня на Донбасі загинув український військовий

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5 січня у результаті ворожого обстрілу загинув один український військовослужбовець. Про це NNS стало відомо з ранкового зведення штабу ООС.

Згідно отриманої нами інформації, 05 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:

поруч з Водяним – з міномету калібру 82 мм – 8мін;

неподалік населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

З початку доби 6 січня втрат з нашого боку немає.