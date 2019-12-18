Під обстрілами на Донбасі загинув мирний мешканець

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Сьогодні, 18 грудня, близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення штабу ООС.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з-під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу.

Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

«Ця загибель мирного мешканця у Мар'їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що вчора, 17 грудня від ворожих обстрілів загинув український військовий 1991 року народження.