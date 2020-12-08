"Новая почта" продолжает паковать посылки в большие коробки ради увеличения объемного веса

Украинцы жалуются на работу Новой почты, подчеркивая, что приходится оплачивать доставку воздуха – посылки упаковывают в большие коробки. Как передает NNS со ссылкой на «Хвиля», об этом пишут клиенты НП в комментариях под постом компании в Фейсбук.

«Теперь я знаю, как оплачивается доставка воздуха! Там три тонких женских свитера, упакованы были. Они их упаковали ещё в коробку, взяли за это деньги! Получила посылку офигела. За воздух я ещё не платила! Тупо доставка не посылок, а воздуха!»,

– подчеркнула Елена,

предоставив соответствующие фото, на которых ее посылка занимает лишь половину коробки, остальная же половина пустует.

Тем временем, другая клиентка Новой почты Дарья пишет, что ей посылку весом 200 грамм упаковали в коробку и не отвечают на ее сообщения.

«Дно стало. Мне посылку (кофточка 200 грамм) упаковали в коробку, чтобы не разбилась. А теперь не отвечают на мои сообщения»,

- написала она.

При этом женщина предположила, что отделение или операторы получают процент от продажи коробок. «Зачем упаковывать в пакет бесплатный, если можно в коробку, за которую заплатят деньги. Вообще нужно упаковывать при отправителе, чтобы видеть во что и как пакуют».