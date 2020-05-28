Фахівці розповіли про найпоширеніші помилки, які ми допускаємо при митті посуду

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Лікарі-гігієністи розповіли про типові порушення, які можуть вплинути на здоров'я людей, і, які зустрічаються повсюдно при виконанні щоденної роботи по дому, інформує Ukr.Media, передає NNS.

Мити посуд без опори для ніг

Миття посуду входить до переліку тих повсякденних занять, які здатні завдати серйозної шкоди хребту. Більшість тих, хто миє посуд вручну, робить це неправильно: в процесі людина зазвичай стоїть, нахилившись над раковиною і витягнувши вперед руки, тобто, тіло знаходиться в напівзігнутому положенні, а кінцівки напружені. У такому положенні страждають міжхребетні диски грудного відділу, і у тих, хто постійно миє посуд у такій позі, нерідко виникають болі між лопатками.

Лікарі рекомендують підставляти стілець під одну ногу, зігнуту в коліні.

Використовувати багато миючого засобу

На миючих засобах потрібно економити незалежно від сімейного достатку. Їх надлишок і велика кількість піни при митті — типова помилка. Потрібно вчитися обходитися без миючих засобів, обмежуючись тільки водою, содою або лимонною кислотою. Це зменшує ризик потрапляння потенційно канцерогенних хімічних речовин в організм. Фахівці радять мити посуд, не допускаючи засихання залишків їжі на ньому, або з попереднім замочуванням.

Брудна губка

Губки для миття посуду потрібно міняти раз в п'ять-сім днів, а якщо в будинку живе багато людей і посуд миється в великих обсягах, то і частіше. Саме губки вчені називають найбруднішим предметом в будинку — концентрація бактерій кишкової палички і сальмонел в цих предметах часто зашкалює.

Ігнорувати миття раковини і поверхонь

Обмежуючись лише миттям посуду, не миючи після цього раковину і прилеглі до неї поверхні, ви допускаєте помилку. Дослідження показують, що в багатьох будинках мушлі містять більше мікробів, ніж унітази. Раковину потрібно щодня мити, використовуючи оцет з содою або сіль.