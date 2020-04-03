Який найкращий час для сніданку? Рекомендації медиків

- 03 квіт. 2020
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Вчені назвали найкращий час для сніданку, який буде максимально корисним для організму, пише lenta.ua, інформує NNS.
За словами фахівців, перший прийом їжі необхідно здійснити приблизно через 2 години після пробудження.
«Людина повинна засипати з незначним почуттям голоду для того, щоб під час сну спалити все після дня життєдіяльності енергії. Переїдання у вечірній час може загрожувати не тільки набором зайвої ваги, але і іншими наслідками у вигляді розладу шлунка або проблем з травленням. Снідати краще через дві години після пробудження, коли організм готовий працювати в повну силу», - розповіли експерти.
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Від часу сніданку залежить рівень цукру в крові, так як тільки через кілька годин після сну організм починає в повноцінному обсязі виробляти інсулін. Фахівці відзначають, що максимальний рівень глюкози в раціоні має припадати саме на ранковий час, так як до кінця дня вона повністю засвоїться.
Також фахівці порекомендували привчати себе снідати. Відсутність першого прийому їжі в правильний час може істотно підвищити ризик розвитку діабету другого типу. Вранці найкраще їсти більше вуглеводів і жирів, так як їх перетравлення затягується практично на весь день.