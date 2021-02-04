ФСБ Росії заявила про затримання українки в окупованому Криму

Завантажте мобільний додаток сайту

У прикордонному управлінні російської ФСБ заявили про затримання в окупованому Криму громадянки України, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

«Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації,

– повідомили у відомстві виданню окупантів «Кримінформ».

Як стверджують у відомстві, у жінки «були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу».

У ФСБ уточнили, що жінку 1966 року народження російські прикордонники виявили і затримали у декількох сотнях метрів від автомобільного пункту пропуску в Армянську.

Порушено кримінальну справу за статтею про «перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в’їзду в Російську Федерацію». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище затриманої в відомстві не називають, її коментарі відсутні.

У жовтні 2020 року в ФСБ повідомляли про затримання громадянки України при в’їзді в Крим. У травні того ж року прикордонники російської ФСБ затримали в окупованому Криму українця, який, як стверджують у відомстві, намагався «незаконно» потрапити на півострів через адмінкордон з Херсонською областю. Чоловіка заарештували.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягє формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».