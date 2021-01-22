В Україні 23 січня оголошено днем жалоби

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23 січня в Україні буде оголошений день жалоби на загальнодержавному рівні у зв’язку із загибеллю 15 осіб внаслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у місті Харкові.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Харківщину, повідомляє NNS, посилаючись на Офіс президента.

Глава держави зазначив, що підпише відповідний указ.

«Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні»,

– сказав він.

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