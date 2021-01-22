В Україні 23 січня оголошено днем жалоби

- 22 січ. 2021
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23 січня в Україні буде оголошений день жалоби на загальнодержавному рівні у зв’язку із загибеллю 15 осіб внаслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у місті Харкові.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Харківщину, повідомляє NNS, посилаючись на Офіс президента.
Глава держави зазначив, що підпише відповідний указ.
«Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні»,
– сказав він.
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