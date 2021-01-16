Київські митники вилучили незадекларовані діаманти у посилці (фото)

16 січ. 2021
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Співробітники Київської митниці виявили 23 діаманти під час митної перевірки міжнародного експрес-відправлення, яке прямувало з Індії на адресу вінничанина.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає NNS.

«У декларації ж значилося, що в міжнародному відправленні знаходиться декоративне/штучне каміння вартістю 2 500 індійських рупій (960 грн)»,

— йдеться у повідомленні.

Але насправді у двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 безбарвні прозорі камінці, які детектор дорогоцінного каміння визначив як діаманти. Їх розмір від 2,8 до 3 мм.

«До того ж, і на самих пакетиках з камінням було нанесене маркування, характерне для позначення діамантів»,

— зазаначили митники.

Українським митним законодавством передбачено, що товари, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають письмовому декларуванню.

Оскільки в декларації не було зазначено точних достовірних відомостей про товар, діаманти вилучено. Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України.

Остаточний висновок щодо характеристик каменів надасть відповідна експертиза.

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Автор: Маруся Оффон

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