В Україну завозили отруйні речовини під виглядом вакцини від COVID-19 – СБУ розслідує справу

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Служба безпеки України відкрила провадження за фактами ввезення в Україну, зберігання та застосування препаратів під виглядом вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer – про це в прес-службі СБУ повідомили журналістам 8 січня, інформує NNS , посилаючись на Радіо Свобода.

«Група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer»,

– заявив речник СБУ.

Правоохоронці відкрили справу за частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу про незаконне виготовлення і збут отруйних або сильнодіючих речовин у великих розмірах.

Наразі СБУ перевіряє обставини застосування цих засобів та вакцинації людей у медичних закладах та за його межами.

6 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про «можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження».