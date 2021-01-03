Після новорічної ночі знайшли мертвим у лісі співробітника Офісу Генерального прокурора

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Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині зателефонував до поліції й повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Українську правду, яка посилається на власні джерела у правоохоронних органах.

Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".

За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.

Джерела УП зазначають, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.

Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.

Довідково: Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.

Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.