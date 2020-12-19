Під час відкриття головної ялинки країни в Києві виникла пожежа

Завантажте мобільний додаток сайту

Під час відкриття «головної ялинки» на Софійській площі в Києві виникла пожежа. За попередніми даними, ніхто з присутніх не постраждав, повідомляє Громадське, передає NNS.

Займання сталося одразу після ввімкнення святкової ілюмінації: вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею.

У ДСНС пізніше уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів; його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Постраждалих немає.

Церемонія відкриття головної ялинки на Софійській площі почалася після 19:00 і тривала до пів години. Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту.

Скріншот з відео hromadske

За оцінками кореспондентів Громадського, на святкуванні були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.

Нагадаємо, цьогоріч виник скандал довкола головної ялинки країни. Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратій Зоря раніше розкритикував рішення організаторів прикрасити ялинку капелюхом. На думку Зорі, загальна концепція оформлення «свідомо замислена так, щоби якнайменше було асоціацій з Різдвом Христовим». Схожу думку висловив і речник ПЦУ Іван Сидор, уточнивши, що це його особиста позиція.

Ігор Добруцький, керівник проєкту Folk Ukraine, що організовує цьогорічне святкове містечко, пояснив, що капелюх на ялинці «символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево». Однак врешті через критику організатори замінили капелюх на традиційну зірку. Висота нової прикраси — 4 метри 20 сантиметрів. Вона зроблена з алюмінію, важить 60 кг і коштує 75 тисяч гривень.

Головне фото: Вікторія Коломієць / hromadske