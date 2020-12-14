Карма не забарилась: чоловік ударив журналістку і одразу впав у калюжу (відео)

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Сьогодні, 14 грудня, в Києві стався резонансний інцидент. Чоловік напав на журналістку, яка з’ясовувала причини відсутності посипки території біля магазинів. І тут же впав у калюжу. Все це відбувалося в прямому ефірі каналу Київ LIVE, повідомляє NNS , посилаючись на u-news.com.ua.

Кореспондент телеканалу Камілла Мамедова намагалася з'ясувати, чи прибирають на вулиці підприємці, які ведуть свою діяльність поблизу метро.

За правилами благоустрою, підприємець повинен прибирати територію навколо свого магазину в радіусі 10 метрів. Біля кіосків же поруч зі станцією метро "Видубичі" на тротуарі валялося сміття, асфальт був покритий льодом. Дороги не чистили і навіть не посипали піском або сіллю, щоб попередити травмування покупців.

Журналістка, відповідно до свого редакційного завдання, в прямому ефірі намагалася з'ясувати, чому навколо магазинів не прибрано.

Раптово її почав бити невідомий чоловік. Також дісталося і оператору. Майже одразу після своїх дій нападник послизнувся на льоду і впав прямо в калюжу.

Проте це його не зупинило. Чоловік піднявся і знову здійснив кілька атак на журналістів.

На відео інцидент — з 2.25 хв.

Співробітники телеканалу викликали поліцію і писатимуть на нападника заяву.

Журналістка прокоментувала напад на неї в прямому ефірі:

"Я в шоці, чесно кажучи, тому що тема не така "гостра" і нападу по такій темі в прямому ефірі ми точно не очікували. Так, ми відразу викликали поліцію. Написали заяву, їдемо знімати побої. У мене на правій щоці садно і синяк. Чоловік вийшов з "наливайки", думаю, він був у стані алкогольного сп'яніння. Ми його абсолютно ніяк не провокували. Більш того, після першої його спроби на нас з оператором напасти, ми відійшли. Сподіваємося, його знайдуть. Ми зробили скріни з відео і віддали поліції".

Каміла Мамедова також додала, що є фото, де видно обличчя нападника. Поки незрозуміло, хто цей чоловік, і чому він накинувся на журналістку.