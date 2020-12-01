Благодійну організацію з Закарпаття підозрюють у сепаратизмі, там пройшли обшуки. Через це Будапешт поскаржиться в НАТО

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Служба безпеки провела обшуки у функціонерів благодійного фонду на Закарпатті. Їх підозрюють у сепаратизмі на користь Угорщини, також у цій справі вивчають можливе втручання у внутрішні справи України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Громадське, інформує NNS.

Відомство перевіряє причетність фонду до діяльності, направленої проти державного суверенітету України.

«Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни»,

— йдеться у повідомленні.

Також в СБУ кажуть, що деякі публічні українські діячі могли сприяти діям іноземної держави, а конкретно, їх підозрюють «у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій з ознаками державної зради».

У відомстві також розповіли, що під час обшуків вилучили друковані матеріали, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Зазначається, що на опублікованих СБУ фото є логотип організації KMKSZ — Угорська культурна асоціація Закарпаття. У регіоні є партія KMKSZ, за яку на місцевих виборах агітували представники угорської влади. Поза політичною площиною KMKSZ діє як громадська організація.

Після обшуків, як пише Громадське, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував дії Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття.

Сіярто додав, що через «неприпустимість таких дій» МЗС викликало посла України Любов Непоп, щоби «висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві».

Також міністр розповів, що 1 грудня зустрічатиметься із відповідальним з питань НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в альянсі, бо сьогоднішні дії української влади, каже Сіярто, «перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами».