Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Укроборонпром не знайшов порушень при ремонті літака

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В.о. голови Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив, що службове розслідування щодо обслуговування літака Ан-26, який зазнав катастрофу в Чугуєві, не знайшли порушень при ремонті літака. Про це Фоменко розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Главком, інформує NNS.

За його словами, двигун літака ремонтувала Мотор Січ, яка не входить до складу Укроборонпрому.

«410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу»,

− сказав Фоменко.

Нагадуємо, літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила, що причинами трагедії були помилка пілотів, а також технічна несправність літака.

Зокрема, серед технічних несправностей виявлена відмова системи ПРТ-24 (система «граничного регулювання температури»).

В уряді вважають, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

Фото: Олександр Кучер/Telegram