Пили, кричали та бігали голі: з потягу Львів-Київ висадили двох дівчат (відео)

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З нічного потягу сполученням Львів-Київ поліція та воєнізована охорона висадили двох дівчат 17 та 19 років. Про інцидент повідомили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний", пише 24 канал, передає NNS.

Буйні пасажирки до Києва так і не доїхали, їх висадили у Шепетівці в ніч на 19 жовтня.

Повідомляється, що дівчата були п'яні, гучно слухали музику, кричали й бігали голі по вагону, а також курили, де хотіли.

Як зазначається, дівчата настільки дико поводилися, що довелося перевести пасажирів із сусіднього купе до іншого вагону. І коли зауваження не допомогли, начальник потягу вирішив, що таких пасажирок потрібно просто висадити. Це сталось о третій ночі в понеділок.

Самостійно виходити з потягу порушниці не схотіли. Щоб впоратись із двома красунями, довелося кликати на допомогу декілька чоловіків.

Дівчата не здавалися до останнього та спробували розіграти карту "харасменту": вони повідомили, що коли були оголеними, хтось намагався на них подивитися. Вони також заявили, що підстав для того, щоб висадити їх з потягу немає. Пасажирки навідріз відмовились виходити.

Поблажливі, але послідовні працівники поліції їх довго вмовляли й коли дівчата вже зрозуміли, що правоохоронці не змилуються, то зрештою вийшли із вагона на станції "Шепетівка".

Відео про інцидент за посиланням. Увага! присутня нецензурна лексика, (18+):